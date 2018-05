Giovanni Trapattoni è stato intervistato in occasione degli Oralimpics a Milano. L’ex ct della Nazionale ha detto la sua riguardo al campionato e alle recenti polemiche arbitrali.



SULLA SERIE A – “Mai come in questo momento, più di una squadra può vincere e raggiungere l’obiettivo. Juventus e Napoli hanno dato vita ad una splendida battaglia che continuerà almeno fino alla prossima giornata. Le due squadre di Roma stanno tornando ma all’appello mancano ancora le milanesi. Manca un tassello all’Inter e al Milan per raggiungere nuovamente i vertici occupati ora dai bianconeri. La solidità societaria della Juventus è molto importante. Coppia difensiva Romagnoli-Bonucci? Perfetta per la Nazionale"



SUGLI ARBITRI – “Io ho sempre cercato di non concedere alibi alla squadra. C’è la svista fortunata e quella sfortunata, il giocatore deve essere capace di riuscire a superare questi momenti. La palla gira veloce. Il VAR è un grande supporto, è uno strumento di grande equità ed è utile perché a mio giudizio certe aziende provano a tirare la corda dalla propria parte. Bisognerebbe estenderlo anche a livello internazionale perché in Europa ci sono interessi ancora più importanti”.