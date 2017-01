Il Napoli che sogna lo scudetto e grandi traguardi. La squadra di Sarri è apprezzata in Italia e fuori. Ne ha parlato il mitico Giovanni Trapattoni, ex ct della Nazionale, al "Mattino": “Il Napoli è l’unica squadra che può soffiare lo scudetto alla Juventus, loro restano i più forti, ma solo gli azzurri possono impensierirli. La Roma? Spalletti sta facendo un grande lavoro, ma il Napoli ha qualche giocatore di maggiore qualità.

Insigne è uno dei migliori giovani in circolazione, può fare le fortune del Napoli e della nostra nazionale. Hamsik? Ha grande spirito di adattamento, fa benissimo le due fasi. E’ uno di quei giocatori che faresti giocare sempre. Lo paragono a Boniek, per spirito di sacrificio e mentalità, poi è anche un trascinatore. Sarri? Ho grande stima per lui, sta facendo un percorso straordinario col Napoli, che gioca il miglior calcio d’Italia. Peccato che davanti ha la Juve, che ha mentalità vincente, cioè loro hanno nel dna la vittoria.

Napoli è una piazza abituata al grande calcio, ha visto giocare Maradona, lo step da fare è psicologico. I tifosi si vogliono sempre divertire, ma è importante anche la vittoria. Se fosse un incontro di pugilato lo assegnerei sicuramente al Napoli, per volume di gioco ed occasioni.

Real Madrid? Sarà importante la partita al Bernabeu, il Napoli deve giocare senza farsi condizionare dal nome dell’avversario. Sarà difficile per il Real al San Paolo. Gli azzurri devono giocare allo stesso modo in tutte le competizioni, certo che possono farcela. Attacco dei piccoletti? Sta andando bene, ma serviranno anche Milik e Pavoletti, vedrete. Non si può tirare sempre la carretta…”.