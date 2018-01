Ritorna l'appuntamento con la rubrica 'Oggi come ieri'. Altri volti, altre storie, altri ex calciatori da indovinare. Fra di loro, per dare ai lettori qualche indizio, ci sono giocatori che hanno militato (con alterne fortune) per Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Torino e Fiorentina, Genoa e Avellino, ma anche Manchester United e Real Madrid. Fra i protagonisti di oggi, ci sono anche tre campioni del Mondo... Li riconoscete? Pronti a sfogliare la GALLERY? Via!