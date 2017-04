L'Inter di Stefano Pioli è improvvisamente svanita. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la panchina del tecnico emiliano sia a rischio.



"Stefano Pioli torna da Crotone come se la sua creatura non fosse mai esistita. Quella squadra che aveva ricostruito mentalmente e tatticamente riportandola a credere nel miracolo-Champions è svanita, non c’è più. Al momento la luce è piantata in faccia ai giocatori, ma a fine stagione con un’Inter fuori dall’Europa e alle spalle del Milan la posizione di Pioli diventerebbe insostenibile. A partire da oggi servirà un approccio completamente diverso in vista di un derby fondamentale per il destino dell’Inter e, forse, di Pioli stesso. Il Meazza sarà tutto esaurito e conterà poco pensare che in palio c’è un sesto posto che vale un doppio turno preliminare di Europa League".