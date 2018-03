David Trezeguet ha parlato di Juventus nella serata di ieri, intitolata Bianconeri Legend, come riporta Gazzetta.it:



SFIDA SCUDETTO - "Se la Juventus batterà l'Atalanta, prenderà un distacco importante e credo che sarà molto difficile per il Napoli riavvicinarsi. La Juve ha sempre avuto una mentalità vincente, che è stata importante nel momento in cui si è trovata ad inseguire il Napoli, a cui ha saputo mettere addosso una pressione costante. Il recupero di domani con l'Atalanta sarà decisivo per lo scudetto".



HIGUAIN-DYBALA - "Higuain ha più le mie caratteristiche, ama segnare, adesso che si è rimesso in forma diventerà importantissimo e con Dybala, che ha entusiasmo e rappresenta il futuro, compone una coppia che può diventare una delle più prolifiche della storia. La Juve ha saputo impostare un modello interessante e vincente. Il rammarico è che il campionato ha bisogno di crescere qualitativamente. Ai miei tempi era di un livello molto più alto. È importante recuperare campioni per alzare l'asticella: farebbe bene alla Juve e a tutto il calcio italiano che, non a caso, purtroppo quest'anno non avrà la Nazionale ai Mondiali".