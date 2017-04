David Trezeguet ha preso parte alla presentazione del 38 torneo Maggioni-Righi ricevendo il premio Marcellino Borsello Le dichiarazioni dell’ex bomber francese sono state riprese dal nostro inviato a Torino Nicola Balice.



TRA PRESENTE E FUTURO – “La Juve con Bentancur ha iniziato a ringiovanire la rosa. I cambiamenti vengono fatti da un gruppo storico che raggiungerà un obiettivo importante, credo, che è quello di vincere lo scudetto. Dybala sta dimostrando grandi qualità e lo stesso Bentancur è molto interessante. La Juventus con i giocatori sudamericani ha avuto una storia forte. Stiamo parlando di un giocatore, Bentancur, che ha di fronte a sé un futuro importante.”



BARCELLONA - “L’idea della Juve è molto chiara, vuole centrare i suoi obiettivi e tra questo c’è quello di vincere la Champions. Non è semplice perché davanti ci sarà un grande Barcellona ma la Juve ha fatto investimenti importanti che si adattano al gioco del mister. Non sarà semplice gestire il Barcellona ma la Juve ha idee chiare: passare il turno e andare avanti. Sono convinto che la Juve ha voglia e possibilità di passare il turno, abbiamo una squadra di qualità e possiamo andare avanti. E’ una partita storica per la Juve. Centrare la Champions è un obiettivo anche se non sarà semplice.”