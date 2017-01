Ha le idee chiare David Trezeguet che in un'intervista rilasciata al sito www.sc.qa, ha parlato della stagione della Juventus sottolineanado come l'acquisto di Gonzalo Higuain si stato fatto per compiere il definitivo salto di qualità in Europa, in tre parole: vincere la Champions. «I bianconeri vogliono festeggiare le vittorie in campo europeo, questo è chiaro ed è giusto così, anche perché la ferita subita a Berlino due anni fa brucia ancora: il calcio italiano ha bisogno di un trionfo in Champions e la squadra di Allegri ha senz'altro più opportunità delle altre di riuscirci»