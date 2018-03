Intervenuto a "La politica nel pallone", Marco Tronchetti Provera ha parlato dell'Inter e invitato la famiglia Zhang a non cedere i giocatori migliori. Queste le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.



"Suning sembra assente? Steven Zhang è spesso a Milano, segue la squadra e sta conoscendo il mondo del calcio. La volontà dei cinesi è di dare all’Inter quel ruolo che i tifosi meritano, che la squadra ha sempre avuto e che la famiglia Moratti ha sempre voluto dare, con una passione speciale. È una storia lunga ma Zhang la conosce bene. Spero che si dimostrino all’altezza di tanta passione e dell’incarico che si sono presi. Come sponsor vogliamo proseguire il legame con l’Inter, cui chiediamo sempre il rispetto per i tifosi. Ciò significa l’impegno dei giocatori ma anche non cedere bensì aggiungere quei talenti che fanno venire voglia alla gente di andare allo stadio".