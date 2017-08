Quella appena iniziata sarà l'ultima stagione da calciatore diLe parole rilasciate durante il sorteggio dei gironi di Champions avevano lasciato un barlume di speranza che però si è affievolito subito dopo quando Buffon ha confermato a Sky che la stagione 2017/18 sarà l'ultima in cui scenderà in campo.. E' risaputa da tempo, infatti, la volontà di Buffon di appendere scarpette e guantoni al chiodo dopo i mondiali in Russia della prossima estate. L'appuntamento con la maglia azzurra sarà l'ultima competizione in cui Buffon scenderà in campo (ammesso e non concesso che l'Italia si qualifichi) ma a livello di club il sogno del numero uno bianconero è sempre e soltanto uno: alzare quella coppa 'maledetta' che in tre occasioni è arrivato solamente a sfiorare.