Il primo bacio non si scorda mai. E anche se non è arrivato in una notte di festa per il Crotone contro un'Atalanta indemoniata, il sorriso sul volto di Marco Tumminello rimane, eccome. Perché la sensazione è che il paradiso Crotone abbia davvero una formula magica: dopo i vari Florenzi, Bernardeschi e tante altri talenti rigorosamente italiani sbocciati in Calabria, questa volta il direttore Raffaele Vrenna con Ursino ha pescato il jolly in casa Roma. Ha sfiorato Cutrone, poi scelto quel Tumminello che promette benissimo e ha immediatamente colpito, sotto gli occhi dei suoi agenti Ceccarelli e Manfredonia, all'Atleti Azzurri d'Italia. Primo gol in Serie A, bel controllo e destro potente, ne sentiremo parlare.



ROMA ATTENTA - Classe 1998, Tumminello è uno dei migliori prodotti del settore giovanile giallorosso degli ultimi anni. Non è un caso se la Roma ha già rifiutato tante proposte per una sua cessione a titolo definitivo, dall'Italia come dall'estero: no alla plusvalenza, sì al percorso giusto per questo ragazzo che la maglia della Roma può vestirla eccome, il futuro è disegnato. E l'impatto con la Serie A è stato subito importante nonostante arrivi in una realtà legata alla corsa salvezza. Non c'è tempo da perdere, Tumminello l'ha capito e dopo il primo gol non può fermarsi. Senza pretese eccessive, chiaro, a 19 anni puoi combattere e imparare. Magari segnare, più possibile, Marco sa come si fa. Tanto che la Roma lo segue da vicino continuamente, il ds Monchi lo ha blindato fino al 2022, prima operazione da nuovo ds giallorosso nella scorsa primavera. Non è un caso, tutt'altro. Il Crotone se lo coccola, dalla Capitale lo studiano. La formula magica che fu per Florenzi può funzionare ancora.