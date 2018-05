#SüperLig : Pogba malmené par ses coéquipiers !



Visiblement blessé, Florentin Pogba est sorti du terrain en boitant, sans rien demander à personne. Si son entraîneur lui a juste tapé sur l'épaule, ses coéquipiers, eux, l'ont violemment pris à partie.pic.twitter.com/qFppKnQVya — Mordu 2 Foot (@Mordu2Foot) 7 maggio 2018

, difensore dele fratello del centrocampista della, si è reso protagonista di un clamoroso episodio in occasione della sfida contro l', persa per 1-0. A pochi minuti dal triplice fischio, il guineano ha abbandonato il campo zoppicando a causa di un problema fisico, lasciando la squadra in inferiorità numerica. I compagni non hanno preso bene la decisione del difensore, aggredendolo: la rissa è terminata grazie all'intervento di altri calciatori, che hanno scortato il 27enne negli spogliatoi.