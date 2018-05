Bruno Fernandes da quest'estate non veste più la maglia della Sampdoria. Il trequartista, dopo 5 anni in Italia tra Novara, Udine e Genova, a giugno è tornato in Portogallo, allo Sporting Lisbona, dove è esploso definitivamente. La stagione del giocatore - ceduto dai blucerchiati per circa 10 milioni di euro - è stata sino a questo momento straordinaria. Fernandes infatti ha totalizzato 53 presenze tra campionato e Coppe, impreziosite da 16 gol e ben 20 assist. Numeri che hanno attirato gli sguardi di tantissimi top club europei: in Italia si è parlato di Juventus, in Spagna di Atletico Madrid, ma rischia di scatenarsi una vera e propria asta per il calciatore, che è entrato anche nel mirino della Premier League. In Inghilterra lo vogliono il Tottenham, il Chelsea e il Liverpool, pronte a darsi battaglia a suon di milioni per assicurarsi il giocatore classe 1994.



Ovviamente lo Sporting Lisbona, che lo ha blindato con un contratto quinquennale e una clausola da 100 milioni di euro, gongola. Ma anche la Sampdoria gode delle prestazioni del suo ex trequartista, e si augura una gara al rialzo. Al momento della cessione ai biancoverdi infatti la dirigenza blucerchiata, come spesso accade nel mercato di Corte Lambruschini, ha inserito un bonus particolare. Alla squadra di Ferrero andrà il 10% della plusvalenza realizzata dai portoghesi. Comunque vada, e qualunque sia l'importo, si tratterà quindi di un'iniezione di liquidità importante per la Samp, che realizzerebbe anche un altro 20% dall'eventuale trasferimento di Luis Muriel, approdato nell'estate 2017 al Siviglia.