Non c'è solo Roberto Gagliardini tra i gioielli messi in vetrina dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini in questa prima metà di stagione. Oltre al centrocampista (a un passo dall'Inter) e a Caldara (bloccato dalla Juventus), c'è anche Papu Gomez al centro del mercato, altro protagonista di questo gennaio che in comune con i due ragazzi classe '94 ha anche l'agente, Giuseppe Riso.



TRA MILAN E ROMA - Da tempo sulle tracce dell'esterno argentino ci sono Milan e Roma, che continuano a mostrare interesse. I rossoneri, in caso di una cessione importante in attacco, reinvestirebbero i soldi incassati sull'ex Catania, che Montella conosce bene per averlo già allenato proprio in Sicilia. C'è poi la società del presidente Pallotta, alla ricerca di un rinforzo vista la cessione di Iturbe al Torino e la partenza, causa Coppa d'Africa, di Salah.



DOPPIA PISTA CINESE - Esiste poi anche una terza opzione, che porta in Cina. Con Suning - che sta finanziando l'operazione per portare Gagliardini all'Inter - che vorrebbe acquistare il Papu per il Jiangsu, e il Tianjin Quanjian che, su richiesta esplicita di Fabio Cannavaro, sta prendendo informazioni. Da Milan e Roma fino all'ipotesi Cina. In attesa di offerte ufficiali, che al momento non sono arrivate, i gioielli di casa Atalanta continuano a essere protagonisti sul mercato.