Riccardo Orsolini è a un passo dalla Juventus, ma le altre pretendenti all'esterno classe '97 non vogliono desistere. Parole di elogio per il giocatore sono arrivate, nel frattempo, dal suo agente Donato Di Campli, intervenuto a Radio Crc: "Riccardo è uno dei più corteggiati in questa finestra di mercato. Per caratteristiche tecniche possiamo definirlo un esterno a piede invertito, che vede la porta benissimo e ha una tecnica straordinaria, oltre a una struttura fisica molto potente. Secondo me è assomiglia a un giovane Robben, il futuro sarà certamente suo". E sul possibile addio all'Ascoli Di Campli afferma: "C'è anche il Napoli, sì, ma non voglio parlare di questa situazione, preferisco non sbilanciarmi".