Corentin Tolisso ha convinto proprio tutti, almeno in Serie A. La Juventus sta spingendo per l'acquisto del giocatore già a gennaio ma i segnali che arrivano dalla Francia fanno pensare che il Lione aspetterà l'estate prima di privarsene. La scorsa settimana emissari dell'Inter sono stati in Francia per osservare il giocatore da vicino mentre, notizia di oggi, anche i nuovi proprietari cinesi del Milan starebbero pensando ad un'offerta estiva per il centrocampista del Lione. Tutti pazzi per Tolisso, in estate ne vedremo delle belle.