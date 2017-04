Sarà il Monaco l'avversaria della Juventus nelle due gare della semifinale di Champions League. Un avversario sulla carta abbordabile, ma con delle eccellenti indivudalità che, soprattutto in attacco, possono far male al club bianconero. Fra queste c'è sicuramente Kylian Mbappè, talento classe '98 che sta battendo record su record in stagione.



In Champions League, in Ligue 1, ma anche con la nazionale francese, Mbappè sta letteralmente carbonizzando statistiche che duravano da tempo. Sulle orme di Thierry Henry, uno dei suoi idoli, Mbappè sta convincendo tutti e sarà uno dei calciatori più corteggiati sul mercato nel corso della prossima estate. Anche dalla stessa Juventus, che da tempo lo segue con il lavoro del ds Paratici, ma che prima di tutto dovrà temerlo sul campo, dove Mbappè è pronto a scrivere altri record, come quelli raccontati in questo video. Li conoscevate tutti?