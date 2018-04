Paolo De Paola, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Radio Marte: “La condizione psicologica che non aiuta la Juventus ad approcciare al big match. Mostrarsi in questo modo, con Marchisio e Sturaro non aiuta. Ha dato dimostrazione di mancanza di umiltà, c'è stata presunzione. La prova di Dybala si commenta da sola.

In questo momento, però, la Juventus può ritrovare una condizione feroce per una prestazione mortificante contro il Crotone. Non è escluso che la Juventus si schieri a specchio contro il Napoli".