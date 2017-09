Sintetizzare tanti concetti in soli 140 caratteri, così è stata la comunicazione su Twitter per i primi undici anni di vita del noto social network. Ora si cambia, al via la rivoluzione: cade il muro dei 140 caratteri, Twitter ha deciso di raddoppiare la capacità di un singolo post e portarla dunque a 280 caratteri.



IL CALCIO RINGRAZIA - Buona notizia per tutti gli utenti la cui lingua, priva di idiomi come quelle asiatiche, rende complicato e "frustrante", come constatato dalla stessa azienda, riassumere il proprio pensiero: al via dunque un test, che salvo imprevisti confermerà le previsioni e darà il via ufficialie alla nuova vita di Twitter. E anche il calcio ringrazia, perché da sempre il social è veicolo di comunicazioni ufficiali, pubblicazione di note stampa e informazioni dedicate ai tifosi dalle società. Non solo, molte squadre stanno provando a sfruttare Twitter per creare una maggiore interazione con i tifosi e l'estensione del numero di caratteri può solo favorire un maggior coinvolgimento del pubblico nella vita social del club: in Italia il Milan, pionieri all'estero la società tedesche, francesi e inglesi che sfruttano i profili internazionali (lingua inglese) per iniziative coinvolgenti. Ora senza più restrizioni.