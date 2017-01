Ouloulou suis devenu un emoj thanks twitter for emojing me, let's

have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt — Paul Pogba (@paulpogba) 13 gennaio 2017

è il primo calciatore ad essere premiato dal social network twitter con unLa faccina del profilo del centrocampista francese, infatti, è stata inserita da social network fra le emoji che appaiono in automatico quando nei tweet viene inserito l'hashtag #Pogba.Il centrocampista del Manchester United ed ex Juventus, ha subito commentato la notizia con il primo tweet contenente il suo Emoji: "Ouloulou sono diventato un emoji. Grazie a twitter per avermi fatto diventare un emoji. Ora divertiamoci e andiamo a prendere a calci in c..o qualcuno #Pogba"