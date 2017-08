Udinese Academy è presente in tutte le regioni d’Italia con il proprio progetto rivolto al Settore Giovanile e vanta oltre 130 affiliazioni in tutto il territorio nazionale.



Propone un protocollo con lo scopo di migliorare e formare società, tecnici e giovani calciatori sia dal punto di vista tecnico che strutturale.



L’obiettivo è fare formazione a 360 gradi e offrire a giovani calciatori la possibilità di crescere in ambienti sicuri, professionali e ambiziosi.



Tecnici Udinese Academy sono presenti settimanalmente sui campi da gioco delle affiliate e del Centro Tecnico per proporre e sviluppare gli argomenti tecnici, cognitivi e psicologici essenziali per la formazione dei giovani nei settori giovanili.



Durante la stagione 2017-2018, a supporto del progetto, verranno organizzati nel Centro Tecnico Udinese Academy in Lombardia e negli altri Centri Tecnici in Italia (Bologna; Jesolo; Napoli; Bari;

Foggia, Agrigento) incontri di formazione per le società e i tecnici delle affiliate oltre a raduni selettivi per i giovani calciatori delle categorie inserite nel progetto.



Per info sui Centri Tecnici e i Programmi del Progetto Udinese Academy potete contattare la

Segreteria Udinese Academy:

Referente: Dott.ssa Letizia Pasqua Di Bisceglie

Tel. 0432.544942