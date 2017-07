Delneri lo vuole ancora a Udine e Silvan Widmer, anche sabato, ha ribadito che rimarrà in bianconero quest'anno. Il suo agente Fredy Strasser a zonacalcio.net ha dichiarato: "Silvan Widmer ama giocare nell'Udinese. Un suo trasferimento avverrebbe solo con l'intento di migliorare la sua situazione, quindi andando in un top club europeo. In questo senso, per esempio, in Italia ci sono solamente 4-5 club che giocano le coppe. È un grande talento, un giocatore abilissimo sulla fascia che sa sia difendere che attaccare. Silvan è molto intelligente ed è forte mentalmente, una caratteristica importantissima nel grande calcio".