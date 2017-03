Fernando Villarreal, agente di Duvan Zapata, ha parlato a Radio Crc del futuro del suo assistito: ''Ho avuto modo di parlare con Duvan prima del ritiro della Colombia. Non credo possa giocare da titolare perché ci sono Bacca e Muriel in un momento fortunato, ma è possibile che il ct lo utilizzi nella seconda parte della gara. Il futuro di Duvan? Aspettiamo un colloquio per capire cosa sarà del suo futuro, ma mi pare che il Napoli in fase offensiva con Pavoletti e Milik sia ben assortito. Cercheremo nuovi orizzonti perché non ci sono mai stati nuovi segnali di interesse del Napoli. Il futuro di Duvan dipenderà da quello che decideranno Napoli e Udinese. La sua famiglia sta bene a Udine, ma ci sono diverse piste che stiamo valutando. Duvan non è mai stato arrabbiato col Napoli, anzi ringrazia sempre il club perché gli ha aperto le porte dell’Europa. Finora la disponibilità del calciatore è sempre stata totale nei confronti del Napoli''.