Sta per finire la lunga avventura di Emmanuel Badu all'Udinese. Per il centrocampista si è fatto sotto il Bursaspor, club turco che non ha problemi economici. La formula dovrebbe essere quella del prestito con riscatto a fine stagione, secondo il Corriere dello Sport. Badu, 26 anni, è un giocatore bianconero da otto stagioni e fa parte della nazionale del Ghana.