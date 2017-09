Riad Bajic, attaccante dell'Udinese, parla a Tuttoudinese del suo periodo di adattamento in Italia: "Sicuramente questo è un grande cambiamento rispetto alla Turchia, la città come città è molto bella, le persone sono molto gentili e così non mi sarà difficile ambientarmi e credo che andrà tutto bene. Delneri? Il livello di gioco non è lo stesso tra Turchia e Italia, infatti qua si usano sistemi diversi ma ripeto che il mio obiettivo è dare il 100% ad ogni allenamento e credo di farlo nel modo migliore seguendo le indicazioni di mister Delneri".



Poi, parla egli obiettivi personali: "Non vorrei ora rivelare quante reti potrei fare perché infatti adesso sto aspettando l’occasione nella speranza di sfruttarla nella maniera migliore possibile e mi impegnerò affinché non aspettiate un anno intero! (sorridendo)".