Serio problema muscolare per Valon Behrami, costretto ad abbandonare il match dell’Udinese contro la Sampdoria sul risultato di 2-0 per i friulani. Il centrocampista si è accasciato al 69’ a causa di un dolore all’adduttore sinistro: Gigi Delneri è stato costretto al cambio e ha mandato in campo il giovane Balic. Behrami ha lasciato il campo in barella: nelle prossime ore gli accertamenti strumentali chiariranno le sue condizioni.