Nereo Bonato, ds dell'Udinese, parla ai microfoni di Mediaset: "Gli stimoli vengono da se, sappiamo il valore della Juventus, anche in Europa, sarà difficile, ma la nostra gente, la nostra voglia ci deve far fare una grande partita. Non è un momento favorevole anche se l'ultima sconfitta non è meritata, visti gli episodi, sapevano che la fase del girone era difficile ma dobbiamo cercare di interrompere il cammino negativo e riprendere la posizione di classifica. Fofana? E' filosofia dell'Udinese far crescere i giovani, lo stiamo facendo, alcuni stanno crescendo bene come Samir, De Paul, Jankto, l'aspetto della valorizzazione procede come gli obiettivi iniziali, dobbiamo migliorare la classifica da qui alla fine del campionato.".