Udinese-Cagliari 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 70' Perica (U), 73' Angella (U), 85' Borriello (C)



Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Angella, Felipe; Badu (59' Kums), Hallfredsson, Jankto (90' Gabriel Silva); De Paul, Thereau (66' Perica), Zapata. All. Delneri



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Salamon, Alves, Murru; Barella (75' Faragò), Tachtsidis, Deiola (80' Padoin); Joao Pedro (68' Farias); Sau, Borriello. All. Rastelli



Arbitro: Valerio Marini di Roma



Ammoniti: 58' Felipe (U), 69' Barella (C).