Secondo Il Gazzettino, l'Udinese ha trovato l'accordo con il Pescara per l'acquisto di Mamadou Coulibaly. L'intenzione dei friulani è quella di lasciare il centrocampista un anno in prestito in Abruzzo a maturare, considerato l'affollamento a centrocampo per quel che riguarda i bianconeri, che attualmente in rosa hanno Fofana, Jankto, Barak, Hallfredsson, Balic e Badu.