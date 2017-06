La frenata dell'Inter su Mamadou Coulibaly è stata brusca, il centrocampista classe '99 non ha accettato il trasferimento a Milano con il conseguente inserimento nel gruppo della Primavera a disposizione di Stefano Vecchi. Coulibaly si sente pronto per giocare nei professionisti e per questo motivo ha declinato la proposta della società di corso Vittorio Emanuele, che alle prime resistenze da parte del calciatore non ha insistito più di tanto.



È stato a questo punto che nella trattativa si è inserita l'Udinese. I friulani hanno già avuto un primo contatto con Donato Di Campli, agente del centrocampista, e presto potrebbero approfondire il discorso.