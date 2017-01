Il tecnico dell'Udinese Luigi Delneri è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro il Milan: "Le due squadre hanno fatto prestazioni al di là dei risultati, i nostri obiettivi sono diversi ma vogliamo ribaltare il trend. La prestazione di Empoli è stata negativa, faremo tesoro di una domenica andata in modo diverso da come volevamo. Serve più attenzione a inizio e fine tempo che sono i momenti in cui subiamo più spesso i nostri gol. L'aggressività calcistica sarà determinante contro la tecnica del Milan, dovremo stare attenti alle loro accelerazioni. Dobbiamo lottare per la maglia, ci sarà lo stadio pieno e di fronte una squadra che genera da sola motivazioni. Gnoukouri? Ha buona tattica e tecnica, darà solidità al reparto. È convocabile, per conoscenza è giusto che stia con noi. Domani sarà in panchina, pronto a scendere in campo in caso di bisogno. Oggi farà il primo allenamento. Il ritiro? Andremo in ritiro un giorno prima per tutto l'anno, non è una questione punitiva ma per cementare il gruppo e lavorare insieme. Obiettivi? Proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Ci sono esigenze tattiche e tecniche di miglioramento, lavorando di squadra. Ci vuole del tempo per assemblare gli insegnamenti, succede anche a chi termina gli studi e devi capire come metterli in pratica. Abbiamo buone alternative tattiche ma partiremo con il modulo adottato fin qui, se necessario cambieremo in corsa. La Serie A a 18 squadre? Se una squadra vince il campionato merita di salire, per me vanno bene le 20 squadre".