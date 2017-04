Luigi Delneri è pronto per la partita dell'Udinese in casa contro il Cagliari: "Sarà una sfida di livello tra due squadre che vogliono chiudere al meglio. La gara con il Napoli è stata importante, bisogna sempre valutare il valore dell'avversario, per arrivare al loro livello ci vuole del tempo". Il futuro è tranquillo per la squadra friulana: "Dobbiamo raccogliere stimoli per continuare a ottenere risultati. L'errore ci sta, siamo di scuola giovane. Non posso lamentarmi della mia difesa perché lavora bene e concede poco". Da non ripetere, però, la prestazione dell'andata, terminata con il successo dei sardi per 2-1: "All'andata con il Cagliari non c'erano elementi che domani saranno in campo. Eravamo dei neonati col ciuccio in bocca... Ora siamo molto diversi, più maturi". Gli avversari restano di livello: "Il Cagliari è ricco di giocatori importanti: costruita con valori. Da Padoin a Borriello, da Barella a Farias. Sono contento per la stagione di Borriello. Dimostra quanto ci tiene, tutto l'impegno che ci vuole in questo sport".