Il tecnico dell'Udinese, Gigi Delneri, ha affrontato diversi temi nella conferenza in vista del match di domani contro la Sampdoria di Giampaolo. Ecco alcune dichiarazioni dell'allenatore dei bianconeri.



SULLA PARTITA- "Domani è una partita fondamentale sia per la classifica che per il morale. E' un banco di prova importante e vogliamo fare punti, dobbiamo liberare la mente per giocare contro la Sampdoria".



NOVITA' SULLA FORMAZIONE- "Giocherà ancora Albano Bizzari". Altra bocciatura quindi per Simone Scuffet, che nelle prime partite di queste campionato ha commesso parecchi errori, non ripagando la fiducia di allenatore e società. Hallfredsson ieri ha lavorato a parte, si attende la rifinitura di oggi pomeriggio per la convocazione ufficiale del centrocampista islandese.



SUI TIFOSI- "Il nostro pubblico ci sta sostenendo in questo momento diffiicile. I tifosi sono delusi come noi. Ma non ci hanno mai lasciato soli".



SULLA SAMPDORIA- "In questo momento è mentalmente più serena di noi. Attenzione e applicazione devono essere le nostre parole chiave". Ha poi aggiunto" Sarà un banco di prova importante per la mia difesa, Zapata e Quagliarella sono due giocatori importanti".