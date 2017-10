Il tecnico dell'Udinese Luigi Delneri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Queste le sue parole:



Come sta Danilo?

"Il ragazzo è a disposizione, valuteremo se farlo giocare o meno. Devo valutare nel corso delle prossime ore".



Udinese in emergenza. Chi giocherà al posto di Behrami?

"Giocherà Barak a centrocampo, credo che al momento sia il giocatore che sta meglio di tutti. Abbiamo avuto sfortuna con i giocatori, speriamo di avere sempre meno indisponibvili e spero di poter contare su calciatori sempre più in forma".



Da anni l'Udinese non vince al Franchi.

"Non mi interessa il passato. Il campo della Fiorentina è da sempre difficile per tutte le squadre. Noi però vogliamo continuare a giocare come contro la Samp e non abbiamo battuto i blucerchiati soltanto per demeriti dei nostri avversari, che erano al completo. A Firenze vogliamo combattere e affronteremo una Fiorentina che al di là della classifica è un'ottima squadra, quadrata e precisa. Ne siamo consapevoli ma abbiamo tracciato una strada, anche quando abbiamo perso, e otterremo ottimi risultati".



Se non si fosse infortunato Larsen avrebbe aspettato a far giocare Widmer?

"Il primo ha fatto progressi importanti ma non credo che sia questo il punto. Un allenatore quando ha tanti giocatori a disposizione non va mai in difficoltà".



Thereau ha parlato in settimana. Cosa pensa delle sue parole?

"Affronteremo la Fiorentina e non solo lui. Ha fatto la sua scelta andando via. È un giocatore importante con qualità, così come Simeone, Badelj, Chiesa, Veretout e Benassi. I viola sono una bella squadra, penso anche a Pezzella, Laurini e Babacar. C'è tanta qualità, mi aspetto dai miei una grande partita, al top, contro una squadra che dirà la sua in questo campionato".



Importante affrontare la Fiorentina con lo stesso spirito con cui avete giocato contro la Samp?

"Serve una grande partita. Dobbiamo giocare da squadra ed è questo il nostro obiettivo".



La gara di domani dirà di più su queste due squadre?

"Mi dispiace che manchi Behrami, ha fatto bene contro la Samp. Domani avrò comunque varie alternative per mandare in campo una squadra equilibrata. A pieno regime sarà un'altra cosa, ma è normale che chi ha cambiato molto avrà bisogno di tempo e questo discorso vale sia per noi che per loro. I giocatori esperti della nostra rosa devono dare anche appoggio morale al resto del gruppo. Penso a Maxi Lopez, Behrami, Danilo e Bizzarri. Sono dei punti di riferimento per i ragazzi più giovani".



Sulle palle inattive pensa che l'Udinese debba migliorare? Ha fatto un lavoro specifico?

"Quando ho avuto i giocatori a disposizione l'ho fatto. Abbiamo sfruttato alcune volte queste situazioni ma non credo sia possibile far gol su ogni punizione o calcio d'angolo. Finora abbiamo sempre segnato e abbiamo avuto tante soluzioni. Ultimamente mi sembra che si guardi soprattutto le cose negative mentre bisognerebbe essere anche positivi".



Quando recupereranno gli infortunati?

"Spero di averli a disposizione per la gara contro la Juventus. Widmer? Non so quanti minuti abbia nelle gambe, spero tanti, ma credo che un giocatore non sbagli mai la partita del suo rientro ma quella dopo".



Pensa di cambiare qualcosa?

"Non credo, il modulo assolutamente no. Stiamo lavorando".



Contro la Samp abbiamo visto un sistema difensivo ottimo. Pensa di fare lo stesso anche domani?

"Vogliamo difendere con tutti i nostri uomini dietro la linea della palla. Conta molto la testa, dobbiamo rimanere concentrati e molto corti tra i reparti. Cercheremo di sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori".



De Paul e Lasagna aiutano molto la fase difensiva?

"Certo, soprattutto il secondo ha gamba per poterlo fare. Stiamo però lavorando con lui perché è arrivato qui da punta centrale: adesso sta cambiando modo di giocare e ci vorrà tempo per vederlo al top".



Pioli pensa al trequartista al posto di Benassi. Sta lavorando su questa possibilità?

"Vedremo, non cambia molto visto che comunque affronteremo una squadra con tanta qualità, anche se sono andati via tanti giocatori importante. La Fiorentina è riuscita però ad assorbire queste partenze".