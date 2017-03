L'allenatore dell'Udinese, Gigi Delneri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con il Torino: "Finché sarò io l'allenatore, la linea difensiva sarà sempre formata da quattro giocatori. Belotti? Quando una squadra ha un giocatore da 22 gol raggiunge obiettivi importanti, i numeri parlano per lui. Siamo terzi in Italia per tiri subiti, lo faremo faticare. Per noi sulla carta è una partita non equilibrata, loro sono un team di grande spessore e sarà una sfida impegnativa. Siamo tranquilli e motivati. La sosta non ha cambiato nulla: c'è ancora qualche acciaccato, meglio non anticipare i tempi di recupero".