Gigi Delneri, tecnico dell'Udinese, parla in conferenza stampa della stagione dei bianconeri: "Non penso che possa fare proprio la prima punta, certamente può essere un giocatore che può portarsi alla conclusione più spesso, facendo meno chilometri. Sarà compito suo mantenere brillantezza, per poter essere lucido in fase conclusiva. Vogliamo allargare la rosa, dobbiamo avere soluzioni in più. Confido che Thereau stia bene tutto l’anno, se lui ha questa cultura nuova di finalizzare e basta può spendere meno. A lui piace muoversi molto, finché fa 13 gol può anche andare bene così. Battute a parte secondo me ha il gol tra le sue caratteristiche. Cyril ha componenti tecniche e fisiche che gli consentono di essere forte in fase di finalizzazione sia di destro, che di sinistro ma anche di testa. Giocatori da 20 gol ce ne sono 5 in Italia. Le reti devono arrivare anche dal centrocampo, da tutto l’attacco, servono reti da parte di tutta la squadra. Stiamo cercando una punta, così come altri giocatori in altri reparti. Il mercato non è facile, dobbiamo cercare il giocatore giusto alle condizioni giuste. L’Udinese si sta comportando bene nelle sue scelte".