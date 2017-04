Gigi Delneri, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni Rai dopo la sconfitta con il Bologna: "Non siamo proprio scesi in campo, probabilmente stiamo pagando gli ultimi mesi in cui ci siamo impegnati tanto per uscire dalla lotta salvezza. Non abbiamo giocato da squadra, abbiamo provato troppe giocate singole mentre il Bologna ha dimostrato voglia e inteisità. Questa partita spero serva da lezione, non è normale perdere in questo modo, senza fare nulla. Oggi non abbiamo reso secondo le aspettative".