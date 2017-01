Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko in casa contro la Roma: "Siamo stati timorosi nei primi 15', abbiamo avuto difficoltà a fermare i loro inserimenti, cambiando qualcosa abbiamo creato qualcosa di buono. Contro le grandi non siamo stati fortunati. Dobbiamo privare a giocare sempre da squadra, qualche giocatore sta pagando il campionato fatto fino ad adesso, non bisogna gettare la croce addosso, ma lavorare e andare avanti. Ci manca l'ultimo passaggio, dobbiamo migliorare in questi aspetti, anche se è chiaro che abbiamo molti giovani e devono crescere".