Gigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo: "C'è voglia di riscattare la sconfitta di Firenze. È un campionato variegato, ricco di sorprese: vogliamo finire l'anno bene. A Firenze la squadra ha giocato bene fino al secondo gol. Non avevamo concesso molto: il risultato finale mi è parso esagerato. Dobbiamo analizzare con calma e attenzione quanto successo nelle ultime sfide. Badu giocherà, non so se al posto di Fofana o di Jankto. Col Sassuolo sarà partita tosta sul piano fisico. Hanno recuperato giocatori. La sconfitta di domenica col Chievo non fa testo. Zapata criticato? Discutiamo di cose che non esistono. È fondamentale per forza fisica e pressing. Zapata è al suo primo anno in cui gioca con continuità.Spero abbia fiducia in se stesso, io ne ho molta in lui".