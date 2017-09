L'allenatore dell'Udinese, Gigi Delneri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato a Roma: "Io in discussione? Un allenatore lo è sempre, nel calcio italiano i risultati contano più del gioco. Sappiamo che possiamo sbagliare in tanti, ma poi a pagare è sempre uno solo. Io sono sereno perché vedo che la squadra è propositiva e ha futuro. Futuro che non si vedeva, invece, dopo le prime 2 sconfitte di campionato. Io spero solo che la squadra giochi serena, senza pressioni e che metta in campo le sue qualità".