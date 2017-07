Lugi Delneri, tecnico dell'Udinese, parla, dal ritiro dei friulani, del mercato bianconero: "Siamo attualmente un laboratorio, aspettiamo i nuovi arrivi che avranno caratteristiche importanti. La società sa già come muoversi, ma il mercato è complicato. La voglia è di avere una squadra a doppi ruoli, abbiamo bisogno di un giocatore per reparto, solo in porta siamo troppi. Pezzella è un innesto importante. Manca una punta, uno a destra, vediamo anche a centrocampo, poi ci serve un centrale più esperto. Comunque la base è buona. Karnezis è in uscita perché c'è Scuffet che è giovane, è bravo e merita una chance. Felipe sarà sostituito, non c'è più Zapata, ma abbiamo preso Lasagna, abbiamo inserito poi anche Pezzella, che può sostituire Samir. Abbiamo bisogno di una punta che possa variare il nostro gioco davanti