Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro l'Inter: "Karnezis non ha fatto parate, ma nel calcio vince chi fa gol, quindi complimenti all'Inter. Paghiamo l'esperienza, ma la squadra è in crescita, perchè si vede il lavoro di grande spessore, la crescita di calciatori come Jankto e Samir. La squadra ha fatto una grande partita per tutti i 90 minuti, ma l'Inter ha soluzioni importanti, ricambi importanti. Abbiamo un buon carattere, soffriamo quando c'è da soffrire, e questo è motivo di grande orgoglio che ci dà fiducia per il futuro".