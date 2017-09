Luigi Delneri, allenatore dell'Udinese, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:



È stato più importante il goal o l’espulsione?



"Abbiamo giocato bene anche undici contro undici. Il Genoa è una buona squadra, anche se abbiamo avuto paura di vincere in alcuni frangenti della gara. Una vittoria importante, si vince anche soffrendo".



Come cambia il modo di attaccare dell’Udinese senza Zapata e Thereau?



"Maxi Lopez è un giocatore importante, giusto per noi. Anche Lasagna è dinamico ed ha un buon passo. Abbiamo anche altri giocatori importanti in attacco. Dobbiamo mantenere lo spirito giusto, dobbiamo conquistare punti per poter andare avanti".