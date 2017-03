Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore dell’Udinese Luigi Delneri dichiara: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita che era molto difficile e complessa. Non abbiamo concesso neanche un tiro alla Juventus e questo dev’essere un vanto per noi. Abbiamo ritrovato la giusta autostima, abbiamo avuto grande forza fisica e giocato con molta intensità. La squadra è stata molto attenta e precisa, meritava di vincere, non di pareggiare: i ragazzi hanno fatto soffrire i Campioni d’Italia e di questo sono molto contento. L’espulsione per il fallo concesso alla Juve prima del gol? Le espulsioni capitano durante queste gare, ci sono le tensioni in campo su ogni episodio. La partita è stata maschia, ci hanno rotto dei giocatori e quando prendi punizioni che non ci sono contro la Juve puoi prendere gol e così è stato. Rigori per la Juventus? La Juve non ha bisogno di rigori per vincere contro di noi”