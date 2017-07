Gigi Delneri, tecnico dell'Udinese, parla al raduno del club friulano: "Abbiamo anticipato di un paio di giorni i test per vedere le condizioni dei giocatori e per iniziare subito a conoscerci. Il lavoro vero partirà da lunedì. Dobbiamo iniziare un po' conoscere e a capire quello che siamo in grado di fare. Ci aspetta un anno molto complicato, dobbiamo essere pronti sia a livello tattico che fisico per partire subito con una certa intensità e mentalità.



Cosa promettiamo? Daremo impegno e sudore in campo. La fatica e l'impegno massimale è ciò che ci accomuna con questa terra e con i nostri tifosi. Dedizione e valori dei friulani li porteremo in campo per ottenere grandi risultati. C'è la voglia di creare questa simbiosi con il popolo friulano. Nessun traguardo è impossibile da raggiungere. Dobbiamo giocare ogni domenica per vincere sapendo però che affronteremo diverse difficoltà perché il campionato è competitivo. Il mio compito è di crescere questi giovani che sono bravi, mi auguro che possano entrare subito nel cuore dei tifosi".