Gigi Delneri, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Juve: "Dovremo affrontare la Juve, aspettarla sarebbe sbagliato. Sulla tecnica sono superiori, noi punteremo sull'aspetto fisico. La squadra mi sta dando risposte positive giornata dopo giornata, contro la Lazio abbiamo dimostrato molto. Le motivazioni ci saranno per il nome dell'avversario, dovremo avere grande equilibrio. L'assenza di Thereau potrebbe portare ad un cambio di modulo, ma non ho ancora deciso".



Thereau fuori, non ci sarà. Lo dice Delneri: "Thereau resta a riposo domani. Penso che lui meriti grande rispetto per quello che ha fatto fino ad adesso. Lui ha sempre avuto l'atteggiamento giusto, ma ora deve recuperare bene. Avrebbe giocato sicuramente se non ci fosse stato un discorso tra me e lui in cui abbiamo deciso di averlo in perfette condizioni per le prossime due gare che verranno, contro Pescara e Palermo". Il miglior realizzatore stagionale dell'Udinese, con 9 gol, quindi, lasciato a riposo contro la Juve.