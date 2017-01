Gigi Delneri, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter: “Balic e Evangelista stanno a casa e convochiamo Magnino e Bovolon. Heurtaux è mezzo acciaccato, ma spero di recuperarlo. Thereau e Hallfredsson in realtà si sono sempre allenati, in palestra prima e sul campo poi. Il problema al collo di Hallfredsson è scomparso. Il ginocchio di Thereau si è sgonfiato. Non credo che pochi giorni di inattività non portino via molto: se hanno fame, domani il pallone c'è per tutti. E loro hanno fame. Vediamo... Noi vogliamo sfruttare al massimo tutte le qualità, sfruttandole dall'inizio, non in corsa. Ho ancora 12 ore di tempo. Siamo contati a centrocampo, ma posso variare l'assetto in alcuni momenti e davanti abbiamo libertà di scelta.



MATOS E DE PAUL - “Matos ha fiato e fisico per fare il tornante. Serve velocità di passo, l'uno contro uno. De Paul può fare bene l'esterno, se lavora come si deve. So che arriva al tiro più facilmente di prima, adesso. Difende discretamente bene: sta migliorando. Spero riesca anche a finalizzare meglio. Credo che possa giocare con Matos o in posizione opposta".



INTER - “Sarà difficile fermare i loro attaccanti. Se abbiamo anche l'accortezza di prendere quello che ci concedono, possiamo anche fermarli. Che non vuol dire che giocheremo sulle ripartenze. Queste sono partite che da sole danno motivazioni".