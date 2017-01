L'allenatore dell'Udinese Luigi Delneri ha parlato in vista del match con l'Empoli: "E' una squadra che sta riprendendo qualche giocatore importante, sta ritrovando l'assetto giusto. Ha un concetto di gioco simile a quello della Sampdoria per esempio, con un grande palleggio, e l'Udinese può giocarsela tranquillamente alla pari".



Sugli attaccanti: "Il rigore con la Roma c'era e la caduta di Zapata non doveva trarre in inganno l'addizionale. Ma al di là di questo, interessa poco. La malizia arriva con l'età, la cattiveria sotto porta è più importante da affinare e da trovare. La malizia? Altobelli all'inizio calciava sempre forte, poi a fine carriera faceva sempre lo scavino, perché aveva maturato l'esperienza per capire che era la scelta migliore. Thereau? Sta bene. Ha fatto differenziato per recuperare questo tipo di malanno. Ieri e oggi si è allenato bene. Sarà della partita e avremo bisogno del suo carisma in campo".



Su Perica: "Abbiamo già chiarito tutto. Non c'è problema. Deve solo pensare a dare il massimo in ogni momento che verrà chiamato in causa. A nessuno piace stare fuori, ma deve mirare a rendere contento del suo rendimento solo e soltanto l'allenatore. Capisco i "mal di pancia" di chi non gioca; sarei preoccupato se non li avessero. Balic? Si allena. E' un giocatore di 19 anni e quando sarà pronto avrà le sue chances se le meriterà".