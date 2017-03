Luigi Delneri ha parlato a margine della partita vinta dall'Udinese contro il Palermo: ''All’inizio siamo stati un poi contratti, poi però l’Udinese è venuta fuori bene ed ha concretizzato quanto creato. Sapevamo che oggi il Palermo si giocava moltissimo e non è stata una partita semplice, ad un certo punto però non c’è stata gara e abbiamo conseguito una vittoria netta. Non era semplice, il Palermo ha provato a sorprenderci poi però abbiamo preso fiducia con il goal di Thereau. Abbiamo dimostrato di essere in forma. Zapata? E’ stato anche convocato in Nazionale, sono contento per lui. Adesso sta giocando bene, ha fatto cose importanti per i suoi compagni di squadra ma può migliorare ancora. Quasi certamente a giugno andrà via, è un attaccante importante''.