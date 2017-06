Secondo quanto riporta Sky Sport, l'Udinese è molto vicina a definire l'acquisto del difensore venezuelano classe '97 Williams Velasquez, uno dei protagonisti della cavalcata della Vinotinto fino alla finale dell'ultimo Mondiale Under 20. Il giocatore, di proprietà dell'Estudiantes di Caracas, aveva già un accordo col Watford, che però non ha potuto tesserarlo per problemi relativi all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.