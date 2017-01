Amichevole:



Udinese-Krsko 1-0

GOL: Ewandro al 10' pt



UDINESE: Scuffet, Faraoni (dal 1' st Vasko), Angella (dal 19' st Samir), Felipe (dal 1' st Danilo), Ali Adnan, Kums (dal 19' st Hallfredsson), Balic (dal 19' st Jankto), Matos (dal 19' st De Paul), Evangelista (dal 19' st Fofana), Ewandro, Perica (dal 19' st Zapata). All. Delneri



KRSKO: Zalokar, Sturm, Krajcer, Vuklisevic, Dusak, Pavic (dal 30' st Pusaver), Jovanovic, Gataric (dal 1' st Kovacic), Kramaric (dal 1' st Felja), Skrbic (dal 1' st Mensah), Dangubic. All. Petrovic



Test infrasettimanale alla Dacia Arena per l'Udinese di mister Delneri contro la formazione slovena dell'NK Krsko, militante in PRVA Liga, massima serie nazionale. L'Udinese chiude la prima frazione avanti 1-0, frutto del centro targato da Ewandro, lesto al decimo minuto nell'infilare in porta un cross di Matos deviato sulla traversa. Gli ospiti provano a rispondere un quarto d'ora più tardi ma Scuffet respinge il diagonale di Dangubic. Al 30esimo bella combinazione sulla destra con tacco di Kums per Perica che non inquadra il bersaglio. Il croato impensierisce Zalokar per altre due volte prima della chiusura della prima frazione. Nella ripresa la tradizionale girandola di cambi non sposta il punteggio, consentendo a mister Delneri di valutare la condizione dei suoi uomini in vista della sfida col Milan di domenica alle ore 15.